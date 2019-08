Grossdietwil zahlt Jungen 1500 Franken, wenn sie im Dorf bleiben Grossdietwil zeigt gegenüber sesshaften jungen Einwohnern Wertschätzung: Dietlerinnen und Dietler, die jünger als 30 sind und erstmals von zu Hause ausziehen, erhalten bar 1500 Franken in die Hand gedrückt, wenn sie in der Gemeinde eine Wohnung beziehen.

(sda)

Der «Willisauer Bote» hat am Dienstag über den Bonus, den die Gemeinde in ihrer letzten Monatspublikation bekannt gemacht hat, berichtet. «Wir freuen uns, wenn viele junge Dietlerinnen und Dietler unserer schönen Gemeinde treu bleiben», heisst es in der Gemeinde-Info.

Wer den Bonus möchte, muss diesen beim Gemeinderat beantragen. Gemeindepräsident Reto Frank erklärte gegenüber dem «Willisauer Bote», dass die Bonus-Empfängerinnen und -Empfänger keine weiteren Verpflichtungen eingehen würden. Es gebe keine Mindestmietdauer. Die einzigen Vorgaben seien, dass die Antragssteller unter 30 seien und zum ersten Mal aus dem Elternhaus ausziehen würden.

Weiter sagte Frank, der Bonus sei kein Lockvogel, sondern eine Anerkennung. Die Jugend sei die Zukunft, junge Menschen würden das Dorfleben mit frischen und kecken Ideen bereichern.

Nicht für Neuzuzüger

Der Gemeinderat begründet die Einführung des Bleibe-Bonus mit dem gestiegenen Wohnungsangebot in der Gemeinde. Im Gegensatz zu einst sei nun die Chance vorhanden, eine Bleibe zu finden, sagte Frank.

Grossdietwil liegt im Norden Luzerns zwischen Willisau und Langenthal. Die Zahl der Einwohner ist in den letzten vier Jahren um 30 auf 865 gestiegen. Für Neuzuzüger ist gemäss Gemeindepräsident Frank ein Bonus kein Thema.