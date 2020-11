Grossbrand in Mühle am Luganersee

In der Mühle von Maroggia am Luganersee ist am späten Montagnachmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Wegen der Löscharbeiten und starker Rauchbildung mussten Kantonsstrasse und Bahnlinie gesperrt werden. Bewohner der Umgebung wurden evakuiert, verletzt wurde niemand.