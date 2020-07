Grossbrand auf Industrieareal in Laufen BL Auf einem Industrieareal in Laufen BL ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Grossbrand gekommen. Mehrere Bauten standen in Flammen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, Verletzte seien bis anhin nicht registriert worden.

In Laufen BL standen am frühen Freitagmorgen mehrere Bauten auf einen Industrieareal in Flammen. Polizei Basel-Landschaft

(sda)

Der Brand auf dem Industrieareal an der Wahlenstrasse in Laufen BL sei kurz nach 3 Uhr in der Früh ausgebrochen, meldete die Baselbieter Polizei am Freitag. Das Feuer habe sich rasch auf mehrere Bauten des vielfältig genutzten Komplexes ausgebreitet. Die Bekämpfung des Brandes habe sich sich aufgrund der verschachtelten Gebäudestruktur und der vielfältigen Nutzung als grosse Herausforderung herausgestellt.

Im Einsatz standen und stehen laut Polizeiangaben rund 180 Personen. Neben der Feuerwehr, der Polizei und der Sanität waren dies die Messgruppe sowie weitere Spezialeinheiten unter anderem aus aus dem Bereich Wasserversorgung. Die Einsatzkräfte würden noch längere Zeit mit der Ereignisbewältigung beschäftigt sein, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Verkehr werde grossräumig umgeleitet. Zu möglichen Schäden für Mensch und Umwelt äusserte sich die Polizei vorerst nicht.