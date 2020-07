Greenpeace Schweiz rät zu Gebrauch von wiederverwendbaren Masken Greenpeace Schweiz fordert den Bund dazu auf, Textilmasken als Standard zu empfehlen. Laut zahlreichen Gesundheitsexperten böten diese der breiten Bevölkerung genügend Schutz vor der Corona-Pandemie.

Greenpeace Schweiz fordert den Bund auf, wiederverwendbare Textilmasken als Standard für die breite Bevölkerung zu empfehlen. Diese Masken schützten nach Ansicht von Experten genügend. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

(sda)

Mit wiederverwendbaren Masken könne ausserdem ein weiterer Mangel an Masken vermieden und die Umweltverschmutzung verringert werden, heisst es in einer Medienmitteilung von Greenpeace Schweiz. Greenpeace verweist auf eine Studie in der Fachzeitschrift «Environmental and Science Technology», wonach jeden Monat rund 129 Milliarden Masken und 65 Milliarden Handschuhe während der Pandemie verwendet werden.

Laut Experten würden aber wiederverwendbare Textilmasken die breite Bevölkerung genügend schützen. Ausserhalb des Spitals seien zertifizierte Einwegmasken nicht zwingend notwendig, da die Exposition viel geringer sei, lässt sich beispielsweise der Infektiologe Gerhard Eich, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Spitalhygiene, in der Medienmitteilung zitieren.

Nach Ansicht von Eich sind zudem Einweghandschuhe ausserhalb des Spitals unnötig. Er empfiehlt stattdessen, die Hände zu waschen, bevor man Lebensmittel anfasst oder Mahlzeiten zubereitet.