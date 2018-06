GPK kritisiert grosse kantonale Unterschiede bei Ausschaffungshaft

Abgewiesene Asylsuchende werden in manchen Kantonen mit grosser Wahrscheinlichkeit inhaftiert, in anderen nicht. Obwalden steht mit einer Haftquote von 46 Prozent im Fokus. Auch Kinder werden in der Schweiz inhaftiert. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates (GPK) kritisiert diese Zustände.