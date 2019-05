GLP peilt mindestens zehn Nationalratssitze und Ständerat an Mindestens zehn Nationalratssitze, die Rückkehr in den Ständerat und ein landesweiter Wähleranteil von 7 Prozent: Das ist das Ziel der GLP für die Wahlen 2019. Umwelt- und Klimaschutz sowie eine offene, liberale Schweiz schreiben sie sich auf die Fahne.

Die Grünliberale Partei gab am Montag in Bern vor den Medien ihre Ziele für die Wahlen im Herbst bekannt. Die junge Partei wolle die Schweiz zur Vorreiterin beim Klimaschutz machen, sagte Präsident Jürg Grossen. (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Die GLP gab ihre Ziele am Montag in Bern vor den Medien bekannt. Die junge Partei wolle die Schweiz zur Vorreiterin beim Klimaschutz machen, liess sich Präsident Jürg Grossen im Communiqué zitieren. Weiter will die GLP für ein Rahmenabkommen mit der EU einstehen und schliesslich mehr Wettbewerb und Innovation möglich machen.

Einen «klimapolitischen Befreiungsschlag» fordern sie beim CO2-Gesetz. Nötig ist in ihren Augen ein ambitioniertes Inlandziel, eine Qualitätssicherung bei der CO2-Kompensation im Ausland und wirksame Massnahmen beim Auto- und beim Flugverkehr.