Gleich zwei Preisträger und Besucherrekord am Bildrausch-Festival

Das 8. Bildrausch-Festival Basel ist am Sonntag mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Die Hauptpreise gingen an den philippinischen Regisseur Lav Diaz für sein Musical "Season of the Devil" und die argentinische Regisseurin Lucrecia Martel für "Zama".