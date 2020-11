Gewinn von Saudi Aramco bricht wegen Corona-Pandemie ein Aufgrund niedrigerer Rohölpreise und geringerer Absatzmengen infolge der Corona-Pandemie hat der weltgrösste Ölkonzern Saudi Aramco im 3. Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Nettogewinn schrumpfte um 45 Prozent auf 44,21 Milliarden Rial (10,8 Mrd Franken).

Saudi Aramco ist seit Dezember 2019 an der Börse. KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER

(sda/awp)

Grund seien auch niedrigere Margen im Raffinerie- und Chemiebereich, teilte Saudi Aramco mit. «Wir haben wegen der höheren Wirtschaftsaktivität erste Anzeichen einer Erholung im dritten Quartal gesehen, trotz des Gegenwinds, dem die globalen Energiemärkte ausgesetzt sind», sagte der Saudi-Aramco-Chef Amin Nasser.

Für das Quartal will der Konzern 18,75 Milliarden Dollar an Dividenden ausschütten, im Gesamtjahr 75 Milliarden Dollar, die zum Teil in die Taschen des saudischen Staates fliessen.