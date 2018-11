«Gewichtige Mängel»: Moutier-Abstimmung von 2017 ist annulliert Die Abstimmung von Juni 2017 über den Kantonswechsel Moutiers vom Kanton Bern zum Kanton Jura ist ungültig. Das hat die Regierungsstatthalterin des Berner Juras entschieden.

Briefkasten mit Berner Wappen und Moutier-Aufkleber: Das letzte Wort im Streit um die Abstimmung vom 18. Juni 2017 ist noch nicht gesprochen. (Bild: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER)

(sda)

Statthalterin Stéphanie Niederhauser hiess damit mehrere Abstimmungsbeschwerden gut. In einer Mitteilung begründet sie ihren Entscheid in erster Linie mit dem Verhalten der Gemeinde Moutier und des Stadtpräsidenten von Moutier vor der Abstimmung vom 18. Juni 2017.

Die Behörden von Moutier hätten zwar durchaus das Recht, vor einer solchen Abstimmung Stellung zu beziehen. Doch habe eine Behörde verhältnismässig, objektiv und transparent zu sein. Im vorliegenden Fall könnten die Auftritte der lokalen Behörden gleichgesetzt werden mit unzulässiger Propaganda. Sie seien geeignet gewesen, die Meinung der Wählerschaft in die Irre zu führen.

Dieser Punkt allein würde genügen, um die Abstimmung über den Wechsel von Moutier vom Kanton Bern zum Kanton Jura aufzuheben, sagt Niederhauser weiter. Denn das Bundesgericht habe kürzlich hohe Anforderungen an eine objektive, transparente und verhältnismässige Behördenkommunikation vor Abstimmungen formuliert.

Im Fall der kommunalen Abstimmung vom Juni 2017 kämen aber weitere Unregelmässigkeiten dazu. Niederhauser spricht von Abstimmungstourismus, fiktiven Wohnsitzen und «gravierenden Mängeln» in der Abstimmungsorganisation. Alles in allem könne sie deshalb nicht ausschliessen, dass ohne die erwähnten «gewichtigen Mängel» ein anderes Abstimmungsresultat herausgekommen wäre.

Mit ihrem Entscheid reagiert Statthalterin Niederhauser auf sieben Abstimmungsbeschwerden zum Urnengang von Juni 2017. Eine der Rügen - es geht um eine ähnliche Schrift auf Abstimmungszetteln - hat Niederhauser abgelehnt.

Bern ruft zur Ruhe auf

Die Berner Kantonsregierung zeigte sich enttäuscht, dass es beim Urnengang trotz zahlreicher Vorkehrungen zu «Unregelmässigkeiten und undemokratischem Verhalten» gekommen sei. Sie will einstweilen nicht über einen Wechsel von Moutier zum Kanton Jura verhandeln. Zunächst sei die Justiz am Zug.

Die Behörden in Moutier rief der Regierungsrat auf, die öffentliche Ordnung sicherzustellen und zur Beruhigung der Situation beizutragen. Die jurassische Regierung will sich am Nachmittag äussern.