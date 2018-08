Gewerkschaften boykottieren Gespräche über Lohnschutz Die Gewerkschaften wollen nicht mit dem Bund über eine Schwächung des Lohnschutzes verhandeln. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat beschlossen, den für Donnerstag geplanten Gesprächen fernzubleiben. Auch der Dachverband Travail.Suisse nimmt nicht teil.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) verweigert sich den Verhandlungen mit dem Bund über den Lohnschutz. Er ist schon mit den Zielen nicht einverstanden, wie SGB-Präsident Paul Rechsteiner an einer Medienkonferenz in Bern sagte. (Bild: KEYSTONE/THOMAS HODEL)

(sda)

SGB-Präsident Paul Rechsteiner sprach am Mittwoch vor den Medien von einem «Verrat» an den Arbeitnehmenden. Es stehe viel auf dem Spiel. Was in den letzten Wochen und Tagen geschehen sei, habe man sich noch vor kurzem nicht vorstellen können.

Rechsteiner wirft den freisinnigen Bundesräten Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis vor, den Lohnschutz in der Schweiz zur Disposition zu stellen - und dies, obwohl der Bundesrat etwas anderes entschieden habe.

Rote Linien bestätigt

Vor den Sommerferien hatte der Bundesrat die roten Linien für die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen bestätigt. Dazu gehören die Flankierenden Massnahmen (FlaM) zur Personenfreizügigkeit: Diese sollen nicht angetastet werden.

Gleichzeitig beschloss der Bundesrat aber, im Sommer die Sozialpartner zu konsultieren. Das Ziel sei es, über die «Auslegung» der roten Linien zu diskutieren, sagte Bundesrat Ignazio Cassis damals. Die Frage sei, wie das gleiche Ziel - Lohnschutz - allenfalls mit anderen Instrumenten erreicht werden könne.

Sprengstoff im Raum

An der für Donnerstag geplanten Sitzung einer technischen Arbeitsgruppe nehmen die Gewerkschaften nun nicht teil, weil sie schon mit den Vorgaben nicht einverstanden sind. Was im Raum stehe, sei Sprengstoff, sagte Rechsteiner.

Nach Darstellung des SGB hat das Wirtschaftsdepartement folgendes Ziel formuliert: Aus den Verhandlungen sollen Vorschläge resultieren, wie die Flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit (FlaM) in «einer von der EU akzeptierten Form» ausgestaltet werden könnten. Diese müssen zudem «vor einer allfälligen Einschätzung des EuGH Bestand haben».

Kein eigenständiger Lohnschutz

Das laufe darauf hinaus, den Lohnschutz in der Schweiz substanziell zu schwächen, schreibt der SGB. «Diese Vorgabe bricht mit allen bisherigen Beschlüssen, dass die Schweiz ihre europaweit höchsten Löhne eigenständig schützen kann.»

Wenn die EU-Kommission und der EuGH Kompetenzen zu den FlaM erhielten, werde der Druck auf den Schweizer Lohnschutz massiv steigen. Länder wie Österreich oder Luxemburg hätten sie gezwungen, einen Teil ihrer Schutzmassnahmen aufzugeben, gibt der SGB zu bedenken.

Zu hoher Preis für Abkommen

Einen solchen Preis wollen die Gewerkschaften für ein Rahmenabkommen nicht zahlen. «Dann lassen wir es bleiben», sagte Rechsteiner. Eine Schwächung des Lohnschutzes würden die Gewerkschaften mit allen geeigneten Mitteln bekämpfen, bis hin zum Referendum. Stellen sich am Ende neben der SVP auch die Gewerkschaften gegen das Abkommen, dürfte dieses chancenlos sein.

Die Gewerkschaften ziehen jedoch in Zweifel, dass Konzessionen beim Lohnschutz zwingend sind. Die EU habe immer wieder Kritik geübt an den Flankierenden Massnahmen. Früher habe man in der Schweiz aber nicht die Nerven verloren, sagte Rechsteiner. Nun führe das Departement Schneider-Ammann einen «groben Angriff auf die Interessen der Lohnabhängigen».

Nicht nur 8-Tage-Regel

Bisher wurde vor allem über eine mögliche Aufweichung der sogenannten 8-Tage-Regel diskutiert. Gemäss dieser müssen Unternehmen aus der EU einen Auftrag in der Schweiz mindestens 8 Tage vorab den Schweizer Behörden melden. Das ermöglicht Lohnkontrollen - vor allem bei jenen, die nur kurz in der Schweiz arbeiten.

Der SGB betont aber, es gehe um viel mehr als um die 8-Tage-Regel. Das Wirtschaftsdepartement (WBF) wolle den gesamten Lohnschutz zur Disposition stellen - die Zahl und Qualität der Kontrollen, die Kautionen und Sanktionen gegen Lohndumper und das bewährte System der allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge.

Schweizer Löhne in der Schweiz

Für den SGB gibt es dazu nichts zu verhandeln. In der Schweiz müssten Schweizer Löhne bezahlt werden, schreibt er. Das habe der Bundesrat der Bevölkerung bei den Abstimmungen zu den bilateralen Verträgen versprochen. Rechsteiner erinnerte daran, dass der Schutz der Löhne ausschlaggebend dafür gewesen sei, dass die bilateralen Verträge mit der EU im Jahr 2000 eine klare Mehrheit gefunden hätten.

Wer den Marktzugang von EU-Firmen über den Schutz der Arbeitsbedingungen stelle, habe nicht verstanden, dass der schweizerische Lohnschutz nicht ein Hindernis, sondern die Voraussetzung und Erfolgsbedingung für die Bilateralen und deren Weiterentwicklung sei.

Auch Vania Alleva, die Präsidentin der Gewerkschaft Unia, fand deutliche Worte. Sie sprach von einem «Generalangriff auf essentielle Arbeitnehmerrechte». Es gehe nicht um ein paar technische Anpassungen für Detailfragen. Es gehe ums Ganze. Der Grundsatz «Schweizer Löhne für Arbeit in der Schweiz» solle geopfert werden.