Gewaltfreie Räumung des besetzten Bell-Schlachthofes in Oensingen

Über 100 Aktivisten haben in Oensingen SO einen Schlachthof blockiert: Die Polizei hat die Protestierenden, die das Areal nicht freiwillig verlassen wollten, in einem Grosseinsatz während mehreren Stunden «geordnet vom Gelände geführt».