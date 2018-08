Geschäftsgebäude beim Zürcher Hauptbahnhof steht in Flammen

Neben dem Zürcher Hauptbahnhof ist am frühen Samstagmorgen ein Geschäftsgebäude in Brand geraten. Die Rettungskräfte stehen laut Angaben der Polizei im Grosseinsatz. In der Stadt waren Explosionen zu hören.