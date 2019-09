Geruchsbelästigungen durch Chemiefirma in Muttenz BL

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Muttenz BL und Basel zu Geruchsbelästigungen gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft in einem Communiqué am Donnerstagmorgen mitteilte, kam es in einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma zu einem Stoffaustritt.