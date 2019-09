Gefährlicher Bubenstreich in Winterthur: Auto brennt komplett aus

Das hätte böse ausgehen können: Drei 7- und 8-jährige Buben sind in Winterthur durch das Dachfenster in ein Auto eingestiegen und haben dort mit einem Feuerzeug gespielt. Der Beifahrersitz geriet in Brand. Die Jungs konnten gerade noch rechtzeitig aussteigen.