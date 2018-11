Gedenkfeier für die sieben Opfer des Brandes in Solothurn

Für die sieben Opfer des Brandes vom Montag in der Stadt Solothurn findet am 8. Dezember um 16 Uhr in der St. Ursenkathedrale in Solothurn eine Gedenkfeier statt. Diese steht allen Menschen offen, die ihre Trauer und ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen möchten.