Fünfjähriger im Glarnerland beim Spielen von Stein erschlagen

In Niederurnen im Glarnerland ist am Sonntag ein fünfjähriger Knabe tödlich verunfallt. Er wurde beim Spielen im Wald von einem 40 Kilogramm schweren Stein getroffen. In der Nacht auf Montag erlag er den Verletzungen im Spital.