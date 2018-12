Freudenschreie und Stolz am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig

Jubelschreie, Applaus und Nussgipfel: Die Wahl von Viola Amherd in den Bundesrat ist am Mittwoch am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig mit Spannung mitverfolgt worden. Die Studenten sind stolz auf die ehemalige Schülerin des Kollegiums.