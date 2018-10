Glimpfliches Ende: Frau stellte sich nach Schüssen in Amlikon TG der Polizei

Dramatischer Polizeieinsatz im Thurgau: Frau schoss um sich und verschanzte sich im Haus

Am Freitagabend war die Ostschweiz in Alarmstimmung wegen eines Einsatz der Polizei. Der Grund: In der Gemeinde Amlikon hatte eine Person mehrere Schüsse abgefeuert und sich danach in ihr Haus zurückgezogen. Polizisten waren vor Ort.

Christa Kamm-Sager