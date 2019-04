Frau regungslos auf Skipiste in Davos aufgefunden

Am Samstagmittag ist im Skigebiet in Davos eine 65-jährige Frau regungslos auf der Piste aufgefunden worden. Sie wurde mit «schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen» von der Rega ins Kantonsspital in Chur geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.