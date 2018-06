Frau beim Baden in der Verzasca ertrunken Eine 42-jährige Italienerin ist am Samstagnachmittag beim Baden in der Verzasca ertrunken. Sie wurde aus einem Teich des Flusses unter der Römerbrücke bei Lavertezzo fortgespült. Sie starb im Spital.

Die Römerbrücke bei Lavertezzo ist ein beliebter Badeort. Das Schwimmen im Fluss hat aber seine Tücken und fordert immer wieder Todesopfer. (Bild: KEYSTONE/TI-PRESS/PABLO GIANINAZZI)

(sda)

Die in Italien wohnende Frau schwamm in dem beliebten Flussteich, als sie die Strömung mitriss, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Gegen 16.30 Uhr fanden sie Taucher bewusstlos im Fluss treibend. Die Taucher befanden sich in einem weiter talabwärts liegenden Flussteich. Sie leisteten erste Hilfe.

Die Rettungskräfte von Polizei, Sanität und Rettungsflugwacht leiteten Wiederbelebungsmassnahmen ein. Die Rega flog die Frau ins Spital. Dort starb sie.