Brand Frau bei Wohnungsbrand in Minusio TI schwer verletzt In Minusio TI ist am Montagabend eine 51-jährige Frau bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Zehn Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden.

Die Kantonspolizei Tessin musste wegen eines Brandes in Minusio ausrücken KEYSTONE/KARL MATHIS

(sda)

Der Brand brach gegen 20.20 Uhr aus noch unbekannten Gründen in einer Wohnung im ersten Stock eines dreistöckigen Gebäudes aus, wie die Kantonspolizei Tessin am Montagabend mitteilte.

Zehn Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert und in einem Hotel in der Umgebung untergebracht. Die 51-jährige Schweizerin erlitt lebensgefährliche Verbrennungen, wie es weiter hiess. An den Rettungsarbeiten waren neben der Kantonspolizei auch verschiedene Feuerwehren aus der Region beteiligt.