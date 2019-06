Frau bei Feuer in Tessiner Alterszentrum lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum in Bellinzona ist am frühen Donnerstagmorgen eine 67-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war aus noch nicht bekannten Gründen in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen.