Föhn beschert Leventina eine Tropennacht Die hohen Temperaturen nehmen in der Schweiz kein Ende. In der Nacht auf Mittwoch stiegen in der Leventina die Temperaturen auf bis 23,3 Grad. Grund dafür war eine kräftige Nordföhnlage.

In der Nacht auf Mittwoch stiegen in der Leventina die Temperaturen bis auf 23,3 Grad. Grund dafür war eine kräftige Nordföhnlage. (Bild: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER)

Morgens um halb sechs Uhr zeigte das Thermometer in Biasca TI laut SRF Meteo einen Wert von 23,3 Grad. Das war kein Einzelfall. In Cevio im Maggiatal wurden bereits um kurz vor 4 Uhr 22,6 Grad gemessen. Auch im Bleniotal verzeichnete SRF Meteo Temperaturen von 21,2 Grad.

Vorerst schaffte es der Nordföhn aber noch nicht bis an die Tessiner Seen. In der Magadioebene lagen die Temperaturen in der Nacht bei fünf bis acht Grad. Laut SRF Meteo könnte es im Tessin heute nochmals für einen Sommertag reichen.