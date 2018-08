Flugzeug am Piz Segnas in Graubünden abgestürzt

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein mehrplätziges Flugzeug abgestürzt. Anita Senti von der Kapo Graubünden bestätigte gegenüber Keystone-SDA Berichte verschiedener Medien.