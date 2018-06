Flamingo besucht die Berner Innenstadt Ein junger Flamingo ist am Montagabend durch die Berner Innenstadt spaziert. Er war aus dem Berner Tierpark Dählhölzli ausgerissen. Polizisten fingen ihn ein und brachten das Tier wohlbehalten in den Zoo zurück.

In diesem Teich im Berner Tierpark Dählhölzli stehen die Flamingos normalerweise. (Bild: KEYSTONE/EDI ENGELER)

(sda)

Wie Letizia Paladino von der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, handelten die Ordnungskräfte zum Schutz des Vogels. Kurz vor 22.30 Uhr habe die Polizei die Meldung erhalten, auf dem Casinoplatz, also in der Nähe des Fünfsternhotels Bellevue, sei ein Flamingo gesichtet worden.

Die Mediensprecherin der Kantonspolizei bestätigte damit eine Meldung der Internetausgaben von «Berner Zeitung» und «Der Bund».

Berns Tierparkdirektor Bernd Schildger sagte auf Anfrage, der Flamingo gehöre zu einer Gruppe von Jungvögeln, welche im vergangenen Jahr von Basel nach Bern gebracht worden seien. Diese Tiere seien noch nicht so sozialisiert und nicht so integriert in die Gruppe der seit Jahren im Dählhölzli lebenden Flamingos.

Er nehme an, dass der fragliche Flamingo deshalb ausgerissen sei. So etwas sei seit Jahren nicht mehr passiert, doch habe der Berner Tierpark auch schon lange nicht mehr von auswärts Flamingos erhalten. Normalerweise seien Flamingos sehr standorttreu.