Fischsterben am Blausee: Neues Gutachten soll Klarheit bringen

In der Affäre um angebliche Grundwasservergiftung im Gebiet des Blausees im Berner Oberland haben sich die Kontrahenten am Mittwoch an einem Runden Tisch getroffen. Sie vereinbarten, dass ein umfassendes hydrogeologisches Gutachten erstellt werden soll.