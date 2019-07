Filmfestival Locarno: Lili Hinstin präsentiert ihr erstes Programm

Mit Lili Hinstin steht erst zum zweiten Mal eine Frau an der Spitze des traditionsreichen Filmfestivals Locarno. Am Mittwochmorgen präsentierte die Französin in Bern das Programm ihrer ersten Festivalausgabe. Diese startet am 7. August.