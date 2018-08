Feuerwehr löscht Waldbrand im Kanton Jura

Im Kanton Jura ist am Sonntag ein Waldstück an einem Berghang in Brand geraten. Es musste ein Löschhelikopter eingesetzt werden, um das Feuer an der schwer zugänglichen Stelle an einer Hangkrete unweit von Glovelier JU unter Kontrolle zu bringen.