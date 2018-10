Feuerwehr bekämpft Waldbrand bei Savièse VS die ganze Nacht weiter

In einem Waldstück oberhalb von Savièse im Unterwallis ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Am Abend konnten die Einsatzkräfte die Flammen eindämmen, jedoch noch nicht löschen. Rund fünfzig Feuerwehrleute sind auch in der Nacht auf Samstag im Einsatz.