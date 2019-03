Feuer zerstört Chalet in Villars VD - drei Menschen im Spital

Ein Feuer in einem Chalet in Villars-sur-Ollon VD hat am Sonntag laut der Polizei grossen Sachschaden angerichtet. Die zehn Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Drei Leichtverletzte wurden wegen starken Rauchs zur Untersuchung in ein Spital gebracht.