Explosionsgefahr nach Brand in Abfallverwertungsanlage in Sitten

In Uvrier auf Gemeindegebiet von Sitten VS ist am Donnerstagvormittag ein Brand in einer Verwertungsanlage für Holzabfälle ausgebrochen. Bislang wurden keine Verletzte gemeldet. Es besteht Explosionsgefahr durch eine Gasansammlung bei den Silos.