Explosionsgefahr in Abfallverwertungsanlage in Sitten gebannt

In der Abfallverwertungsanlage von Uvrier (UTO) auf Gemeindegebiet von Sitten VS ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Zwei Mitarbeiter des Werks erlitten Rauchvergiftungen und mussten ins Spital gebracht werden.