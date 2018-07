Evakuierungen an der Lenk nach Gletschersee-Abfluss aufgehoben

In Lenk BE hat sich die drohende Hochwasserlage entspannt. Der Gletschersee Faverges auf der Plaine Morte hat sich zu einem grossen Teil entleert. Um die Mittagszeit wurden die am Freitag angeordneten Evakuierungen aufgehoben.