ETH Zürich zeigt Grafiken von Thomas Schütte Die Graphische Sammlung der ETH Zürich zeigt in einer umfassenden Ausstellung das grafische Werk des deutschen Künstlers Thomas Schütte. Zu sehen ist vom 14. November bis 27. Januar ein Panorama der letzten 30 Jahre.

Das Blatt «Ohne Titel», Tafel aus dem Buch: «Sweet Nothings» (2008) ist Teil der Ausstellung Thomas Schütte in der Graphischen Sammlung der ETH Zürich. Sie dauert vom 14. November 2018 bis 27. Januar 2019. (Bild: 2018, ProLitteris, Zurich)

(sda)

In ihrem Bestand verfügt die Graphische Sammlung über zwei Werke des 1954 in Oldenburg geborenen Künstlers: die aufwendig gestalteten Buch-Editionen «Volume II. The Bid Nix» (2005) und «Sweet Nothing» (2008). In der Tradition der klassischen Malerbücher, die in Frankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgekommen sind, widmet sich Schütte diesem Genre über Jahre hinweg. Neben Texten sind diese Künstlerbücher auch mit Original-Druckgrafiken versehen.

Die beiden Werke zeigt die Graphische Sammlung zusammen mit Leihgaben von weiteren «druckgraphischen Büchern». Ergänzt werden diese Schwerpunkte durch ausgewählte Grafikfolgen zu verschiedenen Themen und in verschiedenen Techniken. Die Graphische Sammlung nimmt für sich in Anspruch, Schüttes grafisches Werk erstmals in der Schweiz in solcher Breite auszustellen.