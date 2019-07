Erster Tag zusammen: Aroser Bären zeigen Freude aneinander

Im Bärenland in Arosa im Kanton Graubünden ist es am Montag zu einer Premiere gekommen. Erstmals seit dem Einzug in das Gehege machten die Bärin Amelia und der Bär Napa Bekanntschaft miteinander. Und das Kennenlernen lief ganz ohne Streit ab.