Erster neuer Gotthard-Zug Giruno wird «San Gottardo» getauft

«San Gottardo» heisst der neue Giruno-Zug, der am Donnerstag erstmals mit Passagieren an Bord durch den Gotthard-Basistunnel gefahren ist. In Bellinzona wurde der Triebzug aus dem Hause Stadler Rail getauft.