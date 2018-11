Erneut Häftling bei Arztbesuch getürmt

In Frauenfeld ist am Donnerstagmorgen ein Häftling bei einem Arztbesuch geflohen. Die Polizei leitete eine Grossfahndung nach dem 23-jährige Marokkaner ein. Bereits am Mittwoch war in der Ostschweiz ein Häftling aus einer Arztpraxis getürmt.