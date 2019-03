Entwurf des Bundesrates zur Agrarpolitik findet kaum Zustimmung

Der Entwurf des Bundesrates zur Agrarpolitik für die Jahre 2022 bis 2025 findet in der Vernehmlassung kaum Zustimmung. In der am Mittwoch abgelaufenen Konsultation äussern Parteien und Hauptakteure in erster Linie Unzufriedenheit.