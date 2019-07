Ende des Streits über TGV-Verbindungen nach Paris zeichnet sich ab

Beim Streit über die Verbindungen des Hochgeschwindigkeitszugs TGV von der Schweiz nach Paris bahnt sich eine Einigung an. An einem Runden Tisch am Donnerstag sei es gelungen, den Dialog wieder aufzunehmen, teilte der Bund am Freitag mit.