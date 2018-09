Grossbrand in Altdorf fordert vier Verletzte – Schaden geht in die Millionen Eine Recyclinghalle in Altdorf ist in der Nacht auf Mittwoch bis auf die Grundmauern abgebrannt. Vier Personen wurden verletzt. Es ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Die Recyclinghalle-Halle der Paul Baldini AG in Altdorf steht in Vollbrand (Bild: Leserreporter)

Der Brand brach nach Angaben der Kantonspolizei Uri am Mittwochmorgen kurz vor 1.30 Uhr aus. «Ein Mitarbeiter der SBB Cargo stellte eine starke Rauchentwicklung in einer Recycling-Halle der Paul Baldini AG an der Reussackerstrasse in Altdorf fest und meldete dies der Polizei», sagt Reto Pfister, Kommandant der Kantonspolizei Uri, auf Anfrage.

Umgehend rückten Feuerwehr und Polizei aus. Als sie vor Ort eintrafen, stand die Halle auf einer Länge von 70 Metern in Vollbrand. In der Halle werden laut Pfister vor allem Plastik- und Metallteile gelagert. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte so ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude. Laut Augenzeugen (siehe Video unten) hat es auch einen lauten Knall gegeben. Dieser könnte von einer explodierten Gasflasche stammen.

Die Halle brannte dennoch bis auf die Grundmauern nieder. Zerstört wurde beim Feuer nach Angaben der Paul Baldini AG auch eine Sporthalle. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die gewaltige Rauchsäule zog nordwärts Richtung Urnersee. Am Mittwochmorgen war im Raum Brunnen denn auch prompt ein leichter Rauchgeschmack wahrnehmbar. Die Polizei empfiehlt der Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern weiter an. Aufgrund der Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr zunächst nicht zu allen Brandherden gelangen. Mit Unterstützung einer schweren Baumaschine wird nun der obere, holzige Gebäudeteil abgebrochen. Mit diesem Arbeitsschritt kann die Einsturzgefahr beseitigt und der Zugang zu schwer zugänglichen Brandherden ermöglicht werden.

Vier polnische Arbeiter verletzt

«Vier polnische Arbeiter, die sich aufgrund der Aufbauarbeiten eines Riesenrades für die Gewerbeschau Uri 18 in einem Wohnwagen in unmittelbarer Nähe der Halle befanden, wurden verletzt», sagt Pfister. Sie mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Kantonsspital Uri eingeliefert werden. Sie konnten das Spital am Mittwochmorgen wieder verlassen. «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte, dass sich Personen im Gebäude befanden», schreibt die Urner Polizei.

Aus einem nahestehenden Mehrfamilienhaus wurden vorsorglich 13 Personen vorübergehend evakuiert. Sie konnten bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kantonspolizei Uri hält fest: «Für die Umwelt besteht keine Gefahr.»

Herausfordernd war bei diesem Grosseinsatz die Löschwasserversorgung. Pfister: «Das Wasser kam zum Teil aus dem Hydrantennetz, zum Teil wurde das Wasser dank vorverlegten Rohren über die Autobahn aus der Reuss zum Brandplatz gepumpt». Das Hydrantennetz war am Anschlag. Der Lösch- und Rettungszug der SBB lieferte Löschwasser von den Schienen aus.

Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Die Industriestrasse zwischen der Seedorferbrücke und dem Kreisel Wysshus West blieb vorerst gesperrt, ist jetzt aber wieder befahrbar. Die Reussackerstrasse bleibt vorerst gesperrt. Im Verlauf des Nachmittags wird sie einspurig befahrbar sein.

Ausgerückt waren die Feuerwehren Altdorf und Stans, die Chemiewehr Uri und der Löschzug der SBB mit insgesamt rund 100 Personen, die Rettungsdienste Uri, Nidwalden, Schwyz und Seetal und die Kantonspolizei Uri.

Kaum Konsequenzen für «Uri 18»

Gemäss Aussagen von Yves Herger vom Projektteam der «Uri 18» hat der Brand der Baldini-Halle keine Konsequenzen für die Besucher der am Donnerstag in unmittelbarer Nähe beginnenden Urner Wirtschafts- und Erlebnismesse. «Die Messe findet wie geplant statt», so Herger. Am Mittwoch müssen die Aussteller und Anlieferer aber vorübergehend mit erschwerten Bedingungen bei der Anfahrt zu den Ausstellungsräumlichkeiten im Gebiet Werkmatt/Eyschachen rechnen.

Leserreporter filmt Explosion

Die Löscharbeiten bei Tageslicht

Webcam zeigt: Rauch zieht bis nach Brunnen

