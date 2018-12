Ein Verletzter bei Frontalkollision auf schneebedeckter Strasse Wegen Schnees auf der Strasse hat in der Nacht auf Samstag ein 36-jähriger Mann unterhalb von Rona GR die Kontrolle über sein Auto verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Kleinwagen. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wegen Schnees auf der Strasse rutschte ein 36-jähriger Autofahrer auf die andere Strassenseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. (Bild: Kantonspolizei Graubünden)

(sda)

Der 50-Jährige sei von anderen Verkehrsteilnehmern zur ambulanten Behandlung ins Spital nach Savognin GR transportiert worden, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit. Das in Italien registrierte Auto des Unfallverursachers fuhr nach dem Zusammenprall noch in eine Stützmauer und kam dort zum Stillstand.

Der 36-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos erlitten einen Totalschaden und mussten abtransportiert werden.