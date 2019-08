Ein Toter bei Verkehrsunfall in Neunkirch SH Am Sonntagnachmittag hat sich auf der H13 zwischen Guntmadingen SH und Neunkirch SH eine schwere Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Dabei kam ein 86-jähriger Autofahrer ums Leben.

Die Schaffhauser Polizei hat in der Nacht auf Monat den Tod eines Autofahrers bei einem schweren Verkehrsunfall bekanntgegeben. (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der Mann zog sich bei der Kollision laut einer Medienmitteilung der Schaffhauser Polizei von der Nacht auf Montag schwere Verletzungen zu. Er sei trotz Reanimationsversuchen noch auf der Unfallstelle verstorben, hiess es weiter.

Seine Ehefrau, die sich ebenfalls in dem Personenwagen befand, sowie eine am Unfall beteiligte 24-Jährige verletzten sich zudem und wurden durch den Rettungsdienst in ein Spital eingewiesen.

Die Unfallursache sowie der Hergang der Ereignisse seien Gegenstand von Untersuchungen, hiess es ausserdem im Communiqué. Die H13 habe aufgrund der Unfallaufnahme am Sonntagabend bis ca. 22.15 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden müssen.