Ein Hund und mehrere Papageien kommen bei Hausbrand um

Beim Brand eines Wohnhauses sind am Samstagabend in Plasselb FR ein Hund und mehrere Papageien ums Leben gekommen. Die Hausbewohnerin konnte sich mit Hilfe eines Nachbarn in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rettete zwölf Hunde.