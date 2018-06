Ehemaliger Gasthof in Emmental in Brand gesteckt - Frau geständig

Der Brand in der Nacht auf Sonntag in einem ehemaligen Gasthof in Zäziwil ist gelegt worden. Die Polizei hat eine tatverdächtige 35-jährige Frau angehalten. Sie ist geständig und wird sich vor der Justiz verantworten müssen.