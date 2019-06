E-Bike-Fahrer stürzt in Sevelen 50 Meter ab und stirbt

Am frühen Samstagabend ist ein 30-jähriger E-Biker in Sevelen im Bereich Eigentobel zu Fall gekommen und über eine Böschung etwa 50 Meter hinab gestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag meldete.