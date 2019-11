Dumper-Fahrer stirbt nach Sturz in Kiesgrube

Ein 57-jähriger Dumper-Fahrer ist am Freitag in einem Kieswerk in Lütisburg SG ums Leben gekommen. Laut Polizei stürzte er mit dem Gefährt mehrere Meter in eine Kiesgrube hinunter. Der Portugiese verstarb auf der Unfallstelle.