Dufry gewinnt Konzession für neue Geschäfte am Flughafen Kuwait

Der Reisedetailhändler Dufry hat einen neuen Vertrag für den Flughafen in Kuwait an Land gezogen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat es mit Incheon International Airport Corporation (IIAC) einen 5-Jahres-Vertrag unterzeichnet.