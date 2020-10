Drogenschmuggler mit breitem «Sortiment» am Flughafen geschnappt Zollbeamte am Flughafen Zürich haben einen 67-jährigen Schweizer geschnappt, der eine ganze Palette verschiedener Drogen in seinem Koffer ins Land schmuggeln wollte. Der Mann führte 8000 Thai-Pillen, 1050 Gramm Heroin, 500 Gramm Haschisch und 50 Gramm Opium mit sich.

2 Bilder 2 Bilder Der Mann hatte die Drogen in seinem Koffer versteckt. EZV

(sda)

Der Drogenschmuggler reiste Anfang September mit einem Flug aus Bangkok an. Er wurde bei einer Kontrolle durch Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung geschnappt, wie diese am Freitag mitteilte. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit noch immer in Untersuchungshaft.