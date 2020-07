Drive-In-Musikfestival auf Bergbahn-Parkplatz in Charmey FR

In Charmey FR hat am Samstag ein Drive-In-Musikfestival begonnen. Das Publikum kann durchs offene Autofenster in mehreren Konzerten verschiedenste Stile hören, vom barocken Lied über Streichquartette und Volkslieder bis zu Liedern von Ella Fitzgerald und Nina Simone.