Drei Stockwerke der Genfer «Sacré Coeur» bei Brand eingestürzt

In der Kirche Sacré Coeur in Genf ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen: Drei Stockwerke der Kirche im Stadtteil Plainpalais sind eingestürzt. Gemäss Feuerwehr- und Rettungsdienst (SIS) ist der Einsturz des gesamten Gebäudeinneren «unvermeidlich».